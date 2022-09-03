HDP'li Semra Güzel tutuklandı
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne'ye giderken sahte kimlikle yakalanan HDP'li Semra Güzel tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Eylül 2022 22:40
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, firari durumda bulunan HDP'li Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu belirlenmişti.
Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP'li Güzel, "Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş sahte kimlik ve sahte pasaportla Edirne'ye giderken yakalanmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrasında adliyeye gönderilen Güzel'in ifadesi alındı. Güzel, SEGBİS ile bağlantı kurulan Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!