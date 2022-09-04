Düğünde başlayan kavga sokağa taştı, ortalık savaş alanına döndü
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düğünde çıkan kavga sokağa taşınca ortalık savaş alanına döndü. Adeta meydan muharebesine dönen kavga, jandarma ekiplerinin müdahalesi sonrasında son buldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Eylül 2022 07:56
Olay, Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışma sokağa taşarken yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Adeta meydana muharebesine dönen kavga jandarma ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen ekipler kavgaya müdahale ederken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!