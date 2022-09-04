Dolandırıcılık çetesinin lideri 'hayırsever işadamı'! Çetede komiser ve şarkıcı da var

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na yapılan ihbara göre; E.Ş. isimli kişi Devlet kurumlarında tanıdıkları olduğunu, özellikle polis, jandarma, hakim, savcı, başsavcı ve Yargıtay üyesi arkadaşları olduğunu söyleyerek, soruşturması ve davası olan vatandaşlara dosyalarının kapatılması konusunda yardımcı olabileceğini söylüyordu.



Bu iş karşılığında para alarak dolandırıcılık yapan E.Ş., bir FETÖ dosyasını 1 milyon 500 bin liraya kapattığını söyleyip övünüyordu. Kendisine güven ve inandırıcılık kazandırmak için sosyal medya platformlarında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çekilmiş fotoğraflarını da yayınlayan E.Ş. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı.

HİÇBİR GELİRİ YOK, RESİDANSTA KALIYOR

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan başlatılan soruşturmada şüpheli E.Ş'nin Sarıyer Maslak'ta lüks bir rezidansta, başkası adına kayıtlı home-ofis dairede oturduğu tespit edildi. Yine başkası adına kayıtlı cep telefonu hattı kullanan E.Ş'nin dinlemeye takılmamak için görüşmelerini WhatsApp, Facetime, Telegram gibi uygulamalar üzerinden yaptığı belirlendi. Mahkeme kararıyla yapılan ortam dinlemeleri üzerine E.Ş'nin örgütlü bir şekilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı sonucuna varıldı.



Savcılığın hazırladığı iddianameye göre, E.Ş'nin üzerine kayıtlı herhangi bir işyeri, menkul, gayrimenkul, motorlu araç veya kazanç sağlayacağı herhangi bir durumu yoktu. Resmi bir gelir kaynağı olmayan E.Ş'nin banka hesaplarında da kayda değer bir hareket görülmedi. İddianamede E.Ş'nin hakkında şu ifadelere yer verildi:



"Hesap hareketleri incelendiğinde yaşamış olduğu hayatı karşılayacak bir para döngüsünün tespit edilemediği, geliri ile yaşadığı yaşam koşullarının hayatın olağan akışına ters olduğu, başka kişiler üzerine kayıtlı GSM hattı, işyeri kiralaması, araç kiralaması yaptığı gibi işlemiş olduğu dolandırıcılık suçu üzerinden kazandığı parayı başka kişiler üzerine kayıtlı hesaplarda bulundurduğu ve yönettiği değerlendirilmektedir."

9 SUÇ KAYDI VAR

İddianamede, Eska Yapım Prodüksiyon Reklam ve Tanıtım A.Ş. isimli şirkette üye olarak kaydı bulunan E.Ş'nin kendisini "saygın ve yardımsever işadamı" olarak tanıtmaya çalıştığı, bu şekilde kazandığı saygınlık ile devlette görevli üst düzey yetkilileri etkisi altına aldığı belirtildi. E.Ş'nin sürekli ünlü kişilerle, siyasette, emniyette, jandarmada ve yargıda görevli üst düzey devlet adamları ile fotoğraf çektirdiği, sosyal medya hesaplarında bu fotoğrafları paylaştığı kaydedildi.



Gerçekte ise Eska isimli şirket üzerinden dolandırıcılık yaptıkları ve dolandırıcılık olayları ile ilgili açılmış suç dosyalarının olduğu, şirketi paravan olarak kullandıkları vurgulandı. E.Ş'nin dolandırıcılık suçundan 6, resmi belgede sahtecilik, tehdit ve bedelsiz senet kullanma suçlarından 1'er adet olmak üzere toplam 9 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. E.Ş'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında da soruşturma geçirdiği, ancak durumunun bu örgüte iltisak ve irtibat boyutunda kaldığı ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle FETÖ üyeliğinden savcılığın takipsizlik kararı verdiği belirlendi.

KOMİSER ÖRGÜT YÖNETİCİSİ, ŞARKICI ÖRGÜT ÜYESİ

Savcılık, dolandırıcılık için kurulan suç örgütünü ise E.Ş'nin komiser S.M.K. ve K.Ç. ile birlikte yönettiğini; şarkıcı U.Ş., G.E., F.E., T.A., F.O.'nun ise örgüt üyeleri olduğunu öne sürdü. Savcılığın iddianamesine göre, soruşturma ve dava dosyalarını çözdürmek isteyen kişiler ile irtibat kurup ön görüşmeleri yapan K.Ç.'di.



Daha sonra K. Ç., E.Ş. ile birlikte alınacak para miktarını belirliyor, birlikte mağdur kişiyle görüşmeler yapıyordu. Kişilerin kimlik, adres, otel kayıt gibi bilgilerini, soruşturma ve dava dosyalarını ise komiser S.M.K. elde edip E.Ş. 'ye veriyordu. S.M.K., E.Ş. hakkındaki soruşturmayı da haber alıp kendisine iletti. Takip edildiğini anlayan E.Ş., telefon hattını değiştirdi.

HANIMAĞA'YI DA DOLANDIRMAYA ÇALIŞTI

E.Ş.'nin dolandırmaya çalıştığı kişiler arasında, çete kurup eğlence mekanlarını haraca bağladığı iddiasıyla mahkum olan 'hanımağa' lakaplı eski polis Güniz Akkuş'un da olduğu ortaya çıktı. E.Ş.'den şikayetçi olan Akkuş, dolandırıcılık çetesinin mağduru olarak iddianamede yer aldı. E.Ş.'nin Akkuş'a "Senin hakkında Emniyette dosya var. Bana 10 bin dolar ver, bunu halledelim" dediği öne sürüldü.

İddianamede suç örgütünün eylemlerini tek tek sıralayan savcılık, E.Ş.'nin her bir eylemi için şu suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti:

-Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek

-Suç örgütü faaliyeti çerçevesinde kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin görüleceği vaadiyle nitelikli dolandırıcılık

-Aynı şekilde nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs

-Rüşvet vermek (görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için doğrudan veya aracılar vasıtasıyla bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlamak)

FATİH ULAŞ