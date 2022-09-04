Eylül ayı ekonomide yoğun geçecek

Eylül ayında, üç yıllık yol haritası olan Orta Vadeli Program'ın ayrıntıları takip edilecek. 2023-2025 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro gösterge tahminleri açıklanacak. Cari açığın ve bütçe açığının milli gelire oranı gibi kritik tahminler, Orta Vadeli Program'da yer alacak.

Programın açıklanmasının ardından, 2023 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin hazırlıklar da hız kazanacak.

Bakanlıklar, eylülde yoğun bütçe mesaisi yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanacak 2023 bütçesi, 17 Ekim'de TBMM'ye sunulacak.

Sözleşmelilere kadro

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin görüşmelerin de bu ay içinde tamamlanması bekleniyor. Sendikaların görüşleri alınarak son şekli verilecek. Düzenlemenin detayları ortaya çıkacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini de Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de duyuracak. Projeyle, 81 ilde vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak. Gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere de kontenjan ayrılacak.

Enflasyon, faiz kararı, cari açık gibi birçok veri de eylülde piyasaların takibinde olacak.