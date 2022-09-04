Yazar Ömer Tuğrul İnançer vefat etti

Bir süre önce operasyon geçiren ve istirahat etmekte olan 76 yaşındaki İnançer, İstanbul'daki evinde sabaha karşı hayatını kaybetti.

Siyaset, edebiyat ve düşünce dünyasından pek çok kişi de sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.

Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden olan İnançer, yazdığı kitaplarıyla, musiki ve dini alanda yaptığı konuşmalarıyla tanınıyordu.

Ömer Tuğrul İnançer, yarın Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;

"Güzel insan Ömer Tuğrul İnançer beyefendi rahmet-i Rahman'a kavuştu. Rabbinin sevgili bir kulu, ebediyet yurdunun bir eri olarak yaşadı. İman, ahlak, erdem, şefkat, merhamet ve güzellik yoluna adanmış bir ömür... Cemali de güzeldi, celali de. Mekanı cennet, makamı ali olsun."