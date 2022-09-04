Efelerin geleneğine engel olmak isteyen kaymakamın gözaltı kararı tepki çekti

Denizli'nin Güney ilçesinin 3 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtuluş günü nedeniyle 100. yıl kutlamaları gerçekleştirildi. 100 yıl önce düşman işgalinden kurtulan ilçede etkinlikler gerçekleştirildiği sırada, efelerin kurusıkı tabancayla havaya ateş etmesi sonrası ortam gerildi. İlçede 3 gün önce göreve başlayan Kaymakam Mehmet Emre Yıldız, hava ateş edilmemesi gerektiğini söyleyerek efeleri uyardı. Bu sırada belediye görevlileri ve efelerin tepki göstermesi üzerine çıkan tartışmada Belediye Başkanı Halil Ayhan'ın, "Burada 100. Yıl etkinliği kutlanıyor, yıllardır bu şekilde gerçekleştiriyor, kurusıkı tabancayla ateş edebilirler" sözleri üzerine Kaymakam Yıldız ise, "Buranın mülkü amiri, buranın efesi benim" diyerek, ısrarcı olan efelerin gözaltına alınması talimatını verdi. İlçede yaşanan gerilimin yatıştırılması için siyasiler devreye girdi. Yaşananlarla ilgili olarak, valilik tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Bu durumun yaşanmasının kendisini üzdüğünü belirten Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan, "100 yıllık geleneğimizde, efeler her yıl olduğu gibi bu yıl da kurusıkı tabancayla ateş etti ve Kaymakamımız duruma karşı çıktı. Geleneğin yaşatılması arzu eden halk Kaymakama tepki gösterince, Kaymakam da astsubaya, 'Neden oturuyorsun, bunları gözaltına al' talimatını verdi. Durum sonrasında gerilen ortam sakinleştirildi. Kaymakam Bey daha sonra efelerle birlikte kutlamalara devam etti" dedi.