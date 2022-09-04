Adana'da Küp Şelaleleri'nde suya düşen çocuk boğuldu
Adana'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleleri'nde suya düşen 13 yaşındaki çocuk boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Eylül 2022 18:14
Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ailesi ile birlikte Küp Şelaleleri'nde piknik yapan Fatma Nur Kayabaşı (13), dolaşırken dengesini kaybederek suya düştü.
Kızının çırpındığını fark eden baba Hasan Kayabaşı, kızını kurtarmak için suya atladı.
Çevredekilerin yardımıyla baba ve kız sudan çıkartıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Babanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!