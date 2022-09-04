Bahçeli: Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü itiraf edemiyorlar

YKS ek yerleştirme tercih tarihi belli oldu
YKS ek yerleştirme tercih tarihi belli oldu
Kur korumalı mevduat bakiyesi 1,3 trilyon liraya ulaştı
Kur korumalı mevduat bakiyesi 1,3 trilyon liraya ulaştı
Hava sıcaklıkları yarından itibaren düşecek
Hava sıcaklıkları yarından itibaren düşecek
Kabine, 2 haftalık aranın ardından yarın toplanacak
Kabine, 2 haftalık aranın ardından yarın toplanacak
LPG'ye indirim, benzin ve motorine zam geliyor
LPG'ye indirim, benzin ve motorine zam geliyor
Sözleşmeliye kadro çalışmaları bu ay tamamlanacak
Sözleşmeliye kadro çalışmaları bu ay tamamlanacak
MEB, miniklerin okula uyum eğitimi veli seminerleri ile yarın başlatıyor
MEB, miniklerin okula uyum eğitimi veli seminerleri ile yarın başlatıyor
Ağustosta en çok satan otomotiv markaları belli oldu
Ağustosta en çok satan otomotiv markaları belli oldu
Eylül ayı ekonomide yoğun geçecek
Eylül ayı ekonomide yoğun geçecek
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Dolandırıcılık çetesinin lideri 'hayırsever işadamı'! Çetede komiser ve şarkıcı da var
Dolandırıcılık çetesinin lideri 'hayırsever işadamı'! Çetede komiser ve şarkıcı da var
Silivri Cezaevi'ne özel kaçak radyo istasyonu kurmuşlar
Silivri Cezaevi'ne özel kaçak radyo istasyonu kurmuşlar
MEB'e 40 sözleşmeli personel alınacak
MEB'e 40 sözleşmeli personel alınacak
Türkiye düşman çemberinde! Suriye'de yeni cephe
Türkiye düşman çemberinde! Suriye'de yeni cephe
HDP'li Semra Güzel tutuklandı
HDP'li Semra Güzel tutuklandı
Bakan Koca: Asistanların nöbet sayısı artık ayda 8 ile sınırlı
Bakan Koca: Asistanların nöbet sayısı artık ayda 8 ile sınırlı
'Memurların vergi dilimlerini yüzde 10'la sınırlandıralım'
'Memurların vergi dilimlerini yüzde 10'la sınırlandıralım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj
YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
Eski THK Rektörü Ban için tutuklama kararı
Eski THK Rektörü Ban için tutuklama kararı
Oto galericilerin 15 Eylül telaşı
Oto galericilerin 15 Eylül telaşı
Türkşeker 'den 'şeker arzında sıkıntı yok' açıklaması
Türkşeker 'den 'şeker arzında sıkıntı yok' açıklaması
Bugün indirim gelmişti, Salı günü zam bekleniyor
Bugün indirim gelmişti, Salı günü zam bekleniyor
Bakan Muş açıkladı: Doğal gaza neden zam yapıldı?
Bakan Muş açıkladı: Doğal gaza neden zam yapıldı?
Ali Yalçın, Erdoğan ile sözleşmelilere kadro verilmesini görüştü
Ali Yalçın, Erdoğan ile sözleşmelilere kadro verilmesini görüştü
Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 110 zam
Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 110 zam
Banka maaş promosyonunda 'enflasyon düzenlemesi' talebi KDK'de
Banka maaş promosyonunda 'enflasyon düzenlemesi' talebi KDK'de
Haftalık vaka tablosu açıklandı: Günlük vaka sayısı 11 bin
Haftalık vaka tablosu açıklandı: Günlük vaka sayısı 11 bin
TL mevduat oranının en yüksek olduğu il belli oldu
TL mevduat oranının en yüksek olduğu il belli oldu
Zamma rağmen en ucuz gaz Türkiye'de
Zamma rağmen en ucuz gaz Türkiye'de
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bahçeli: Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü itiraf edemiyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gizleyecek hiçbir şeyimiz yok. Utanacağımız sıkılacağımız hiçbir ilişki ağımız da yok. Çünkü biz haktan yanayız, halktan yanayız, hakikatten tarafız. Sivas'ın Amasya'nın, Çorum'un, Tokat'ın, Yozgat'ın yanındayız. Çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Eylül 2022 18:45
Yazdır
Bahçeli: Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü itiraf edemiyorlar

Bahçeli, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, halk ozanı merhum Aşık Veysel'in "Anlatamam derdimi dertsiz insana, dert çekmeyen dert kıymetin bilemez." sözlerini hatırlatarak, dertlerinin dermansız olmadığını söyledi.

Derdi veren Allah'ın şifasını da vereceğini vurgulayan Bahçeli, "Fakat bizim derdimiz, dert ettiğimiz meseleler başkadır. Derdimiz Türkiye'nin istikbalidir. Derdimiz milli bekamız ve egemenlik haklarımızdır. Derdimiz devletin ve milletin istiklal haysiyetinin müdafaasıdır. Dikkat ediniz, 103 yıl önce Türk milletine kefen biçenlerin kalıntıları farklı kılık ve maskelerle tekrar karşımızdadır. Mandacılar bir kez daha harekete geçmişlerdir. Yabancıların esaretine ve emir erliğine heves eden devşirmeler yeniden seferber olmuşlardır. Zaman değişse de oyun aynıdır, senaryo aynıdır, alçaklığın şeklinde ve şemasında değişiklik görülmemiştir." diye konuştu.

Bahçeli, zalimler ve işbirlikçilerinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanına engel olamadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bağımsızlık ve hürriyet davamıza kan doğrayamadılar. Samsun'dan Amasya'ya, Erzurum'dan Sivas'a, Ankara'dan Sakarya'ya, Afyonkarahisar'dan İzmir'e kadar binbir felaketi göğüsleyen, çilelerin gövdesinden nur topu gibi doğan vatan ve millet sevgisine zarar veremediler. Ne yapsalar boştu, zira bağımsızlık Türk milletinin kaderiydi, kavliydi. Geçmişten ders almamış olacaklar ki yeniden şanslarını deniyorlar. Üstelik taşeron olarak tanıdık isimleri kullanıyorlar. Asıl manasından koparılmış demokrasi, hukuk ve özgürlük kavramlarıyla toplumsal huzur ve güvenliğimizi kurcalıyorlar. Yetmiyor, milli birliğimizi ve kardeşliğimizi kundaklıyorlar. 1923'ün rövanşını 2023'te almak için tuzak kuruyorlar. 103 yıl evvel Sivas Kongresi'ni dağıtmak için kumpas kuranların mirasçıları kaos çıksın diye çırpınıyor. Ne var ki Hafik'in pehlivanlığını unutuyorlar. Gemerek'in ve Koyulhisar'ın gür sesini hafife alıyorlar. Divriği'nin demir nefesini göremiyorlar. Zara'nın dostluk çemberini, Kangal'ın cesaretini anlamıyorlar. Bahçesi bağıyla Suşehri'ni, aşık yatağı Şarkışla'yı, ünüyle nam salmış Gürün'ü, Kelkit Vadisi'yle kenetlenmiş Akıncılar'ı, tarihi derinliğiyle Altınyayla'yı tanımıyorlar. Doğanşar'ın sevdasını, Gölova'nın seslenişini, İmranlı'nın dik duruşunu, Ulaş'ın kartal bakışını, Yıldızeli'nin kaynaşan sularını yok sayıyorlar."

Sivas'ın, "nankörlerle hesaplaşmak için gün saydığını" ifade eden Bahçeli, "yalan ve iftirayı meslek edinmiş siyasi çürümüşlere haddini bildirmek için sabrettiğini" belirterek, "Şimdi sizlere soruyorum, cevabınızı çok yüksek sesle duymak istiyorum, 2023 yılına hazır mısınız? Zilleti bu aziz millete reva görenlerle mücadeleye var mısınız? Türkiye'nin önünü kesmek için ittifak içinde olan 6'lı masaya hesap soracak mısınız? Söz veriyor musunuz?" dedi.

Bahçeli, alandakilerin evet demesi üzerine, şöyle devam etti:

"Size yakışan budur. Bu evetler zalimlere, zillete düşenlere müessir bir tokattır. Fazla söze gerek yok, Sivas'ın haykırışı her şeye bedeldir. İradeniz çok şükür önümüzü aydınlatıyor, şevkimizi aydınlatıyor. 2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. 1,5 yıldır kararsızlık içinde kıvrananlar varsın masalara yüz sürsünler. Varsın birbirlerine kazık atıp dursunlar. Kimin aday olacağını belirlemek için düşmanlarından icazet arayışına koyulsunlar."

"Biz ne yapacağımızı biliyoruz, ne söyleyeceğimizin bilincindeyiz." diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimize nasıl bir gelecek vadettiğimiz apaçık ortadadır. Gizleyecek hiçbir şeyimiz yok. Utanacağımız sıkılacağımız hiçbir ilişki ağımız da yok. Çünkü biz haktan yanayız, halktan yanayız, hakikatten tarafız. Sivas'ın Amasya'nın, Çorum'un, Tokat'ın, Yozgat'ın yanındayız. Çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın. Zillete tevessül etmedik ki istikametimiz sapsın. Namerde el açmadık ki yüzümüz kızarsın. İhanete tamam demedik ki yükümüz ağırlaşsın. Nasıl görünüyorsak oyuz. Ne demişsek onun ardındayız."

(Sürecek)

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Binali Yıldırım, 'Kirvem AK Parti' programında konuştu
Binali Yıldırım, 'Kirvem AK Parti' programında konuştu
Kılıçdaroğlu partisinin fotoğrafçısı Kaya'nın nikahına katıldı
Kılıçdaroğlu partisinin fotoğrafçısı Kaya'nın nikahına katıldı
MSB'den Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü mesajı
MSB'den Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü mesajı
Kabine, 2 haftalık aranın ardından yarın toplanacak
Kabine, 2 haftalık aranın ardından yarın toplanacak
Bank Asya'ya para, telefonda ByLock: Bu KHK'lıları da göreve iade edecek misin?
Bank Asya'ya para, telefonda ByLock: Bu KHK'lıları da göreve iade edecek misin?
Türkiye düşman çemberinde! Suriye'de yeni cephe
Türkiye düşman çemberinde! Suriye'de yeni cephe

Bu Habere Tepkiniz

Evinde 'Kırık Testi' bulunan yargı mensubuna ret

Evinde 'Kırık Testi' bulunan yargı mensubuna ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun işlemi için açılan davada, ret kararı veren Daire kararını onadı.
Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Danıştay 12. Dairesi, memur olarak emekli olan davacılara 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesine göre emekli ikramiyesi bağlanmamasına ilişkin iki davayı karara bağladı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 Tercih Danışmanlığı Kılavuzu kapsamında kurulan LGS ve YKS tercih danışmanlığı birimlerinde görev alan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara ek ders ücretlerinin nasıl ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
2 yıllık okul mezunu olmasına rağmen 4 yıllık gibi emekli edilen öğretmene olumsuz haber

2 yıllık okul mezunu olmasına rağmen 4 yıllık gibi emekli edilen öğretmene olumsuz haber

Danıştay 12. Dairesi, İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapmakta iken 16/07/2010 tarihinde emekliye ayrılan davacının, emekliliğe esas derece ve kademesinin yanlış hesaplanması nedeniyle maddi kayıplarının oluştuğundan bahisle, anılan yanlışlığın düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!

Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!

Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!
MEB'den yönetici atamadaki şarta ilişkin açıklama

MEB'den yönetici atamadaki şarta ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan özel eğitim öğretmeninin, 2021 yılı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme başvurusunda özel eğitim norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarını tercih edip edemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Yazı işleri müdürlüğü görevini vekaleten yürüten zabıt katibine sevindirici haber

Yazı işleri müdürlüğü görevini vekaleten yürüten zabıt katibine sevindirici haber

Danıştay 12. Dairesi, ... Sulh Hukuk Mahkemesinde zabıt katibi olarak görev yapmakta iken, yazı işleri müdürlüğü görevini yürütmek üzere görevlendirilen davacının; vekalet görevi nedeniyle mahrum kaldığı tazminatın ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddedilmesini hukuka aykırı bulan ilk derece kararını onadı.
İsteğe bağlı iştirakçilik ile isteğe bağlı sigortalılık şartları aynı mıdır?

İsteğe bağlı iştirakçilik ile isteğe bağlı sigortalılık şartları aynı mıdır?

İsteğe bağlı iştirakçilik 5434, isteğe bağlı sigortalılık ise 5510 kapsamında olanlar için uygulanır ve şartları farklılık gösterir
'Fakir birinden 100 bin avro istemem hayatın akışına aykırı' diyen savcıya Danıştay'dan red

'Fakir birinden 100 bin avro istemem hayatın akışına aykırı' diyen savcıya Danıştay'dan red

Danıştay 5. Dairesi, Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta iken, "meslekten çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işlemini hukuka uygun bularak davayı reddetti.
Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?

Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz döneminde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve Yaz Okullarında görev alan öğretmenlere hizmet puanı verilip / verilmeyeceği ve hizmet puanı verilecek ise MEBBİS'te islenecek kısım konusunda görüş yazısı yayımladı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
Bakan Soylu, Lice'de gençlerle halay çekti, türkülere eşlik etti

Bakan Soylu, Lice'de gençlerle halay çekti, türkülere eşlik etti

Bakan Soylu, Lice ilçesinde antik çağda yerleşim yeri olarak kullanılan Bırkleyn Mağaraları'nda AK Parti Diyarbakır Gençlik Kollarının düzenlediği "Lice Gençlik Buluşması" programına katıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Fil hafızasının sırrı bu uygulamalar!

Fil hafızasının sırrı bu uygulamalar!

Fil hafızasının sırrı bu uygulamalar!