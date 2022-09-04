Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Eylül 2022 21:08
Alınan bilgiye göre, B.B. otomobiliyle, Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi'nde husumetlisi H.K'nin (25) otomobilinin önünü kesti.
Araçtan inen B.B, uzun namlulu silahla H.K'ye ateş etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri başından yaralanan H.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
B.B'nin saldırıda kullandığı silahla polise teslim olduğu öğrenildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!