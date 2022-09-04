Amasya'da birlikte yaşadığı kadın ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde birlikte yaşadığı kadın ile oğlunu silahla öldüren şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Eylül 2022 22:20
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşova ilçesi Alpaslan köyünde birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya (47) ile oğlu Anıl Kadir Babal'ı (19) silahla öldürdükten sonra kaçan K.Y.'yi (51) yakalamak için çalışma başlattı.
Aldıkları istihbaratı değerlendiren ekipler, zanlıyı köyün dağlık kısmında yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!