Mini mini birler ders başı yapıyor

Okulla ilk kez tanışacak minikler için uyum haftası bugün başlıyor. 5-9 Eylül arasında düzenlenecek uyum sürecinde bu yıl ilk defa çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması amacıyla ailelere yönelik yüz yüze bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek. Öğretmenler toplantıda, okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar hakkında velileri bilgilendirecek.

VELİ VE ÖĞRENCİLERE OKUL TANITIMI

5 gün sürecek uyum eğitiminin ikinci gününde veliler, çocuklarıyla birlikte gruplar halinde farklı zaman dilimlerinde okula gelecek. Veliler ve çocukları, öğretmenleri tarafından sınıflar, rehberlik servisi, kütüphane, okulun bahçesi, giriş-çıkış gibi okulun iç ve dış mekanlarını beraber gezerek tanıyacak. Veliler, okul yönetimi ile de tanışma fırsatı yakalayacak.

ÖĞRENCİLER İLE YAKIN İLİŞKİ KURULACAK

Sürecin üçüncü gününde sahne öğrencilerin olacak. Öğretmenler, öğrencilerin iki gruba ayrılmasını sağlayarak her biri ile yakın iletişim halinde olacak. Bu kapsamda, öğretmenler sınıflarda ve açık havada, çocukların okula uyum sürecinin hızlandırılması için tanıma, tanışma, sınıf-okul ortamının tanıtılması, sınıf kuralları temalı çalışmalar yapacak.

SON İKİ GÜN MİNİKLERİN

Minikler, uyum eğitiminin son iki gününde ise tüm sınıf düzeyinde sürece dahil olacak ve okula uyum sürecinin hızlandırılması için yapılacak etkinliklere tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte katılacak.

Dijital içerikler hazır

Uyum sürecinin başlatılması dolayısıyla anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için hazırlanan dijital kaynaklar da erişime aşıldı. Öğrenciler eğitim bilişim ağı veba üzerinden dijital kaynaklara ulaşabilecekler. Hazırlanan içeriklerde okul öncesi için üç grup materyal yer alıyor. 36-48, 48 -60 ve 60-68 ayları için toplamda 12 kaynak kullanıma sunuldu. İlkokul birinci sınıflar için ise hayat bilgisi, matematik, ilk okuma yazma, Türkçe, müzik, beden eğitimi ve oyun, görsel sanatlar olmak üzere 7 farklı dersten materyal paylaşıldı.

5 ve 9'uncu sınıfların uyumu 12 Eylül'de

Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci eğitim öğretim döneminin başlatılacağı 12 Eylül'de uygulanacak. Bu kapsamda, ortaokulların 5'inci ve liselerin 9'uncu sınıflarına başlayacak öğrenciler için rehberlik ve uyum çalışmaları, 16 Eylül'e kadar sürecek.

Merve Safa Akıntürk