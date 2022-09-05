Kabine'nin gündeminde silinecek borçlar ve ucuz konut var

Kabine, iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Külliye'de yapılacak toplantının öncelikli gündemi yine ekonomi olacak. Bu kapsamda, gıda enflasyonuyla mücadelede atılacak yeni adımlar görüşülecek. Ayrıca, şu anda 1.400 noktada bulunan Tarım Kredi Kooperatiflerine ait marketlerin sayısının 3 bine çıkarılması için yapılan çalışmalar istişare edilecek ve yeni indirim kampanyaları masaya yatırılacak. Bunun yanı sıra Tarım Kredi ürünlerinin, bir başka market zincirinde daha halka ulaşması için yapılan görüşmelerde gelinen son durum da değerlendirilecek. Erdoğan'ın 13 Eylül'de detaylarını açıklayacağı cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi de masada olacak. Projenin detayları, büyük ölçüde bu toplantıda netleşecek.

Kabinede, doğalgaz ve elektriğe yapılan son zamlar da görüşülecek. Halihazırda doğalgazda yüzde 80, elektrikte yüzde 50 oranında uygulanan sübvansiyonlar masaya yatırılarak, vatandaşın desteklenmesi için hangi adımların atılabileceği ele alınacak. Tahıl koridorunun işleyişi de yine masadaki başlıklardan bir diğeri. Ukrayna'dan ithal edilmek istenen ürünlere ait sertifikalarda sahteciliğe engel olunması ve ürünlerin mevzuat gereği Bitki Sağlık Sertifikası veya Sağlık Sertifikasını beraberinde bulundurması şartı getirilmişti. Toplantıda, gemilere ve taşıdığı ürünlere yönelik olarak sıklaştırılan denetimler de konuşulacak.

Milyonlarca vatandaşın borcu silinecek

Dar gelirliye ekonomik destek sağlayacak hamleler uzun süredir hükümetin gündeminde. Yeni yasama yılının açılması ile de icralık, hacizlik olmuş bazı borçların silinmesine dair yasal bir düzenleme gerçekleşecek. Yapılacak çalışma kapsamında elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesi planlanıyor. Önümüzdeki süreçte gelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde. Kabine toplantısında ekonomi alanında dar gelirliye yönelik adımlar olacak.

Ucuz sosyal konut projesi

13 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açıklayacağı ucuz sosyal konut projesiyle ilgili de son durumun değerlendirileceği Kabine Toplantısında açıklama öncesi planlar masaya yatırılacak.

Terörle mücadele

Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısının gündemlerinden biri de terörle mücadele olacak.

Yunanistan'la son durum

Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımları da Kabine'nin gündeminde. Toplantıda Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınacak.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alınan kararlarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.(Sabah Gazetesi)

ERDOĞAN'DAN BALKAN TURU

Dış politikada ise öncelikli gündem, Erdoğan'ın yarın başlayacağı Balkan Turu. Erdoğan 6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek. Üç gün sürecek programın ana çerçevesini, bu ülkeler ile Türkiye arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiler oluşturacak. Erdoğan ve beraberindeki heyet; Saraybosna, Belgrad ve Zagreb'de ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirerek ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar atacak.

C. FIRAT AYDOĞMUŞ