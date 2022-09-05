Kabine toplandı: Gündemde neler var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 19.30'da başladı.

Milyonlarca vatandaşın borcu silinecek

Dar gelirliye ekonomik destek sağlayacak hamleler uzun süredir hükümetin gündeminde. Yeni yasama yılının açılması ile de icralık, hacizlik olmuş bazı borçların silinmesine dair yasal bir düzenleme gerçekleşecek. Yapılacak çalışma kapsamında elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesi planlanıyor. Önümüzdeki süreçte gelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde. Kabine toplantısında ekonomi alanında dar gelirliye yönelik adımlar olacak.

Ucuz sosyal konut projesi

13 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açıklayacağı ucuz sosyal konut projesiyle ilgili de son durumun değerlendirileceği Kabine Toplantısında açıklama öncesi planlar masaya yatırılacak.

Terörle mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısının gündemlerinden biri de terörle mücadele olacak.

Yunanistan'la son durum

Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımları da Kabine'nin gündeminde. Toplantıda Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınacak.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alınan kararlarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.