Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Tek hanelere inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan Türkiye ekonomisiyle ilgili hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hükümet olarak göreve geldikleri ilk günden bu yana kapsayıcı kalkınma hedefleri doğrultusunda hazırlayıp uyguladıkları orta ve uzun vadeli planlarla ekonomiyi büyüttüklerini ve güçlendirdiklerini belirten Nebati, "Önümüzdeki 3 yıllık dönemin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Program, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler titizlikle analiz edilerek, On Birinci Kalkınma Planı esaslarıyla uyumlu şekilde hazırlanmıştır. Programımızı hazırlarken büyümeyi ve istihdamı artıran, yüksek katma değerli üretimi önceliklendiren ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi esas alan Türkiye Ekonomi Modelimiz merkeze alınmıştır." ifadelerini kullandı.

TEK HANELERE İNECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ

Nebati, program süresince uygulanacak politikaların; yüksek katma değerli üretimi, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşmeyi, verimliliği ve ihracat artışını sağlamak üzere oluşturulduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Böylelikle ekonomimizin ortalama yüzde 5,3 büyümesini, istihdamın toplamda 2,7 milyon kişi artmasını öngörüyoruz. Ayrıca program dönemi sonunda, ihracatımızın 305 milyar dolara ulaşacağını, işsizlik oranının yüzde 9,6 ile önemli ölçüde gerileyeceğini, cari işlemler açığının GSYH'ye oranının yüzde 0,9 olacağını, enflasyonun tek hanelere ineceğini öngörüyoruz.Vurgulamak isterim ki 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızda, önceki yıllarda olduğu gibi mali disiplinden asla taviz vermedik. Ekonomimizin temel dinamiklerini göz önünde bulundurarak tüm vatandaşlarımızın önceliklerini karşılayacak bir bütçe hazırlamaya gayret ettik. Program dönemi sonunda, Merkezi Yönetim Bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,5 olmasını öngörüyoruz."

Gelecek 3 yıllık dönemin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Program'ın Türkiye'ye ve tüm vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Nebati, programın hazırlanmasına katkı sağlayan ve özveriyle çalışan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti.