Dolar/TL, 18,22 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü 18,17-18,27 bandında yatay hareket eden dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin hemen altından 18,2007'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 18,2240'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 18,0980'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 20,9160'tan satılıyor.

Dolar endeksi, 110,3 ile Haziran 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test ederken, avro/dolar paritesi 0,9878'e kadar gerileyerek yaklaşık 20 yılın en düşük seviyesini gördü.

Analistler, dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler ile salgın ve savaş gibi süregelen risklerin resesyon korkularını tetiklediğini belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantısında yapacağı faiz artırım büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin sürse de ağırlıklı olarak 75 baz puanlık artırımın fiyatlandığını söyledi.

Bu gelişmelerle risk iştahının düşük seyrettiğini vurgulayan analistler, avro başta olmak üzere yerel para birimleri üzerindeki baskının arttığını, dolar talebinin ise gücünü koruduğunu kaydetti.

Analistler, bugün Avrupa'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceği bilgisini vererek, teknik açıdan dolar endeksinde 110,5'in direnç, 109,3'ün ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.