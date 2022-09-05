Altının gram fiyatı 1.003 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 1.003 lira seviyesinde işlem görüyor

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 artışla 1.002,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1.003 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.646 lira, Cumhuriyet altını da 6.730 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.710 dolardan işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerine karşın Avrupa'daki enerji krizi ve Asya'daki jeopolitik gelişmelerle altının ons fiyatının yön arayışında olduğunu söyledi.

Söz konusu gelişmeler doları diğer para birimlerine karşı desteklemeye devam ederken, dolar endeksi 20 yıl aradan sonra tekrar 110 seviyesinin üzerine çıktı.

Para piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantıda 75 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların güçlü kalmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, bu hafta perşembe günü ECB'nin faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların altının ons fiyatı üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,46, yıllık bazda ise yüzde 80,21 artarak beklentilerin altında kaldı.

Analistler, günün geri kalanında Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.