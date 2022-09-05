LPG'ye indirim bekleniyor
Otogazın litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 40 kuruş indirim bekleniyor
Kaynak : NTV
Eklenme : 05 Eylül 2022 11:32
LPG'ye 40 kuruş indirim. Pompa fiyatlarına yansıyacak indirimin, bu gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.
Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 11,35 liradan 10,95 liraya, Ankara'da 11,38 liradan 10,98 liraya, İzmir'de ise 11,22 liradan 10,82 liraya düşecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!