LPG'ye indirim bekleniyor

LPG'ye 40 kuruş indirim. Pompa fiyatlarına yansıyacak indirimin, bu gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.

Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 11,35 liradan 10,95 liraya, Ankara'da 11,38 liradan 10,98 liraya, İzmir'de ise 11,22 liradan 10,82 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.