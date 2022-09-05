Niğde'de şarampole devrilen traktördeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Niğde'de traktörün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Eylül 2022 11:51
Bilal Gül (67) idaresindeki 51 EK 320 plakalı traktör, merkeze bağlı Elmalı köyü Büyükpınar mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü ile traktörde bulunan İsmail Akçın (55) hayatını kaybetti.
Yaralanan S.A. (65), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!