MSB: Skorksky helikopterin sert inişi nedeniyle 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Skorsky tipi bir helikopterin sert inişi nedeniyle bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Eylül 2022 14:17
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Skorsky tipi bir helikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kaldığı ve kaza kırıma uğradığı hatırlatıldı.
Kazada, Kesti'nin şehit olduğu belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi helikopter sert iniş yaptı PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!