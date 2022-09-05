MSB: Skorksky helikopterin sert inişi nedeniyle 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Skorsky tipi bir helikopterin sert inişi nedeniyle bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Eylül 2022 14:17
MSB'nin paylaşımı:
MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Skorsky tipi bir helikopterimizin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit olmuştur.Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi helikopter sert iniş yaptı PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!