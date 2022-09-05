AÖF, iktisat ve işletme fakülteleri af başvuruları başladı

Üniversiteden yapılan açıklamada, 5 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinden ilişiği kesilenlerle, bu fakültelerde yer alan bir programı kazandığı halde kayıt yaptıramayanların geri dönebilmesine imkan sağlayan af başvurularının, bugün başladığı kaydedildi.

Yapılan duyuruda 7 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek başvuruların https://aof.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılabileceği belirtildi.

5-30 Eylül 2022 tarihlerinde af başvurusunu tamamlayan adaylar, kayıt işlemlerini 10-14 Ekim 2022, 4 Ekim-7 Kasım 2022 tarihlerinde af başvurusunu tamamlayan adaylar ise kayıt işlemlerini 6-10 Şubat 2023 tarihlerinde yapabilecek.

Kaydı silinip 7417 sayılı kanun af kapsamında 10-14 Ekim 2022 tarihlerinde kayıt yaptıran öğrencilerin, ders ekleme işlemlerini 10-17 Ekim tarihlerinde yine https://aof.anadolu.edu.tr adresinden yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

Duyuruya göre kesin kayıt başvuruları internet ortamında çevrim içi yapılacak, posta veya kargo ile kayıt yapılmayacak.