KDK'dan SGK'ya torba kadro tavsiyesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında Şef olarak görev yapan başvurucu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin B) fıkrası kapsamında 3 üncü dereceli şef kadrosuna atanmayı beklemesine rağmen bugüne kadar atamasının yapılmadığını, Başkanlıkta zaman zaman 3 üncü dereceli kadroya atanan şefler olduğunu, kendisi ile aynı nitelikte ve şartlarda hizmet vermekte olan Şef kadrosunda olan bazı personellerin 3 üncü dereceli kadroya atamasının yapıldığını belirterek kendisinin de 3 üncü dereceli Şef kadrosuna atanmayı talep etmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı verdiği yazılı cevapta; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68'inci maddesinin B bendi kapsamındaki derece değişikliği talepleri performans, başarı, disiplin cezası vb. ölçütler dikkate alınarak ve birimleri tarafından değerlendirilerek birim amirinin (Ankara örneğinde birim amiri, il müdürüdür) teklifi (uygun görüşü) ve imzalı üst yazısı ile birlikte Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi halinde Başkanlık Makamınca değerlendirildiği, başvurucu hakkında Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden görüş istenmesine rağmen herhangi bir cevap alınmadığından atanma talebinin değerlendirilemediği ifade edilmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu ise, aynı durumda görüş bildirilen bir personelin ataması yapılırken, başvurucunun atama işleminin gerçekleştirilemediği, ilgili idarenin aynı durum veya statüde olup benzer taleplerde bulunan personel arasında objektif ve adil bir uygulama yapmasının son derece önemli olduğu, idari işlem tesis edilirken öngörülen takdir yetkisinin yöneticinin kişisel tercih, istek veya beklentilerine göre değil, hukuk kurallarına, hakkaniyete ve hizmet gereklerine uygun olarak objektif bir şekilde kullanılması gerektiğini belirterek başvurucunun torba kadroya atanma talebinin yeniden değerlendirilmesi konusunda tavsiye kararı vermiştir.