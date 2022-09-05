Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ zanlısı yakalandı
Çanakkale'de MİT, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, FETÖ üyeliği suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Eylül 2022 17:04
MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, "FETÖ üyesi olmak" suçundan aranan 2 zanlıyı takibe aldı.
Şüpheliler, Ezine ilçesi sahilinden sürat teknesiyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığındayken yakalandı.
Gözaltına alınan 2 zanlı ile organizatör olduğu tespit edilen bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!