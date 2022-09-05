Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Eylül 2022 17:58
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!