2 bin TL ve altındaki borçlar tasfiye edilecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

2 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İCRALIK BORÇLAR İÇİN DÜZENLEME

"Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz."

"15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz"

"İcra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır."

"Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme adımını, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla Cumhur İttifakı'nın meclis grupları hemen atacaktır."