Suriye'ye örgüt mensubu taşıyan 2 şüpheliye gözaltı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, sınır hattı üzerinden Suriye'ye yeni örgüt mensubu taşıdığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Eylül 2022 22:31
İçişleri Bakanlığı açıkladı. Mardin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince son bir hafta içerisinde Kızıltepe ilçesi sınır hattı üzerinden Suriye'ye yeni örgüt mensubu taşıdığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgularında, farklı illerden Mardin Kızıltepe'ye giden yeni örgüt mensuplarının sınır hattından Suriye'ye illegal yollardan geçmelerine yardım ettiklerini itiraf etti.
Şahıslar hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ile insan kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma yürütülecek.
Şahısların sorgu işlemleri Mardin TEM Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!