Bakar Yardımcısı büyükelçi olarak atandı
6 Eylül 2022 tarihli arama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Eylül 2022 03:02
ATAMA KARARI
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Hırvatistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Babür HIZLAN merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Hırvatistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim KIRAN atanmıştır.
5 Eylül 2022
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