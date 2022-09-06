'Şartlar uygun olursa Katar'la doğalgaz ticareti yeniden başlatılacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TRT Haber'in aktardığına göre 'Avrupa'nın Rusya'dan doğalgaz alımını azaltmasının fiyatlarda artışa neden' olduğunu söyleyen Bakan Nebati, doğalgaz ticareti ile ilgili, "Birçok kaynakla görüşmeler devam ediyor" dedi.

Nebati, Katar ile şartlar uygun olduğunda gaz ticaretinin tekrar başlatılabileceğini açıkladı.

'Akkuyu ile ilgili Rusya ile temaslar devam ediyor'

Bakan Nebati ayrıca, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili Rusya ile temasların devam ettiğini söyledi.