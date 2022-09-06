Bulgaristan'da mahkemeden Levent Göktaş kararı

Bulgaristan'da yakalanan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye ye iadesi ile ilgili dava bugün görüldü.

Hasköy kentindeki Hasköy Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Göktaş polis eşliğinde getirildi.

Duruşmada savcılık, kırmızı bültenle aranan Göktaş'ın "geçici olarak 40 günlüğüne gözaltına alınması" talebinde bulundu.

Savcılığın talebini yerinde bulan mahkeme, karara gerekçe olarak Göktaş'ın yabancı olması, sabit ikametinin bulunmayışı ve kaçma şüphesini gösterdi.

Kararda şüphelinin Türkiye'ye iadesi konusunda bir engel bulunmadığı ancak bu konudaki prosedürün daha sonra işletileceği kaydedildi.

Göktaş, mahkemenin gözetim süresini 40 gün uzatmasıyla ilgili kararına Plovdiv'deki istinaf mahkemesine 3 gün içinde itirazda bulunabilecek.