Bakan Koca: Bin 356 işçi alım kurası saat 10:00'da çekilecek

- Sağlık Bakanlığının engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alımı için saat 10.00'da noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alımı yapılacak.

Başvurular, 15-19 Ağustos tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tamamlanırken alım için kura çekimi bugün saat 10.00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Sağlık Bakanlığının YouTube kanalından (https://youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacak. Alımlarda herhangi bir mülakat süreci olmayacak.

Bakan Koca'nın açıklaması:

Engelli statüsünde 1.356 sürekli işçi alımı için KURA ÇEKİMİ saat 10.00'da noter huzurunda yapılacak. Çekilişi http://youtube.com/user/SaglikBakanligi. kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bilindiği gibi, işe alım için herhangi bir mülakat yapılmıyor. Şansınız açık, sonuçlar hayırlı olsun.