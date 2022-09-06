Motorine bir zam daha geliyor

Benzin ve motorine gece yarısından itibaren geçerli olan benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam fiyatlara yansıdı.

MOTORİNE BİR ZAM DAHA

7 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 77 kuruş fiyat artışı gerçekleşirken, zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,17 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19,23 liradan satılıyor.