Motorine bir zam daha geliyor
7 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 77 kuruş fiyat artışı gerçekleşirken, zam pompa fiyatlarına yansıyacak
Kaynak : NTV
Eklenme : 06 Eylül 2022 09:11
Benzin ve motorine gece yarısından itibaren geçerli olan benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam fiyatlara yansıdı.
MOTORİNE BİR ZAM DAHA
7 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 77 kuruş fiyat artışı gerçekleşirken, zam pompa fiyatlarına yansıyacak.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,17 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19,23 liradan satılıyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!