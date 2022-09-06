Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davası ertelendi

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan davanın duruşması sanık Oktar Babuna'nın savunması ile devam etti.

Tutuklu sanık Oktar Babuna dava dosyalarının 740 klasör olduğunu ve Bölge Adliye Mahkemesi'ne dosyaların gitmesinden 2 gün sonra tutuklamaya yönelik karar çıktığını söyleyerek, "Yani dosyanın kapağını kaldırmadan tutuklamaya yönelik karar veriliyor. Daha önce biz yargılama sırasında da büyük rezillikler yaşadık. Biz Adnan Oktar'ı canımızdan çok seviyoruz. Buradaki herkes Allah aşığı. Dağıtma operasyonu kesinlikle mümkün değil. Daha önceki mahkemenin yaptığı hukuksuzluğu istinafın bozması zaten her şeyi tokat gibi ortaya koyuyor. Derin devletin operasyonu ile bize bunlar yapılıyor. Bu hukuksuzluğu yapanlar, bunların altında imzası olanlar, herkes yargılanacak. Bu davanın hukuka uygun bir şekilde devam etmesini umuyoruz, ama böyle tiyatro gibi çocuk kandırır gibi yargılama yapılırsa bunu kabul etmeyeceğimizi bilmenizi istiyoruz. Dağılma ayrılma gibi bir durum kesinlikle yok" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklardan Alev Babuna ise, "Cezaevinde 4 yıldan fazladır tutulmamın nedeni Adnan Bey'i sevmemdir. Bu dosyanın amacı Adnan Oktar ve dostlarını ayırmaktır. Adnan Oktar'a duyduğum sevgi, saygı onu suç örgütü lideri beni de suçlu yapmaz. Talebim adil ve hukuka uygun şekilde yargılanmaktır" dedi.

Tutuklu sanıklardan Tarkan Yavaş ise, "İstinaf Mahkemesinin, delillerin hiçbirinin toplanmadığını söyleyerek mahkemenize de hukuka dayalı delil toplanması gerektiğini, beraat ve tahliyeyle süreci sonlandırılması gerektiğini söylediğini anlıyorum. Böyle sonlanmayacaksa da araştırmanın en baştan yapılması gerekir. Sözde mağdur müştekilerin ruhsal durumuyla ilgili rapor alınmasını talep ediyorum. Bundan sonraki yargılanma sürecinin de hukuka uygun şekilde devam etmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşma tutuksuz sanık beyanlarının alınması ile yarın 09.30'da görülmeye devam edilecek.

Olayın geçmişi

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik karar duruşması 11 Ocak 2021'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülmüştü. 2 saatte okunan 800 sayfalık 236 sanık hakkındaki kararda, Adnan Oktar'a, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "siyasal veya askeri casusluk", "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", 7 kez "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", 27 kez "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet", "eğitim hakkının engellenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi" ve "tehdit" suçlarından toplamda 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme örgüt yöneticisi konumundaki 13 sanığın da 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti. Mahkeme bir kısım sanıklar hakkında değişen oranlarda hapis cezasına hükmederken bazı sanıkların ise beraatine karar vermişti. Kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, usulü eksikliklerin giderilmesi için dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.