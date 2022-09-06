İkinci elde yeni dolandırıcılık türedi

Ankara'da ikinci el alım-satım sitesinde gözüne kestirdikleri temiz ikinci el araçların yedek parçalarını çalan yeni dolandırıcılık şebekesi ortaya çıktı.

Buna göre şebeke ilk olarak ikinci el alım-satım üzerine hizmet veren internet sitesine girerek, daha önceden belirledikleri marka ve model araçların fiyatlarını yüksekten düşüğe doğru filtreliyor.

Orjinal araçları gözlerine kestiriyorlar

Ardından dolandırıcılar, ilk 10 aracın sahibi tek tek arayarak aracı beğendiklerini, ciddi alıcı olduklarını ve buluşmak istediklerini söylüyor.

Biri test sürüşüne çıkıyor diğeri araç sahibini oyalıyor

Aracın sahibi ile Etimesgut'a bağlı bir oto sanayi sitesinde, öncesinde belirledikleri bir motorcuda buluşuyor. Şebekenin bir üyesi burada araç sahibini oyalamak amacıyla sohbet açarak ve ikram ederek vakit geçiriyor. O esnada da şebekenin bir diğer üyesi ise aracı test sürüşüne çıkarmak istediği bahanesiyle hızlıca durumun farkında olan egzozcuya götürüyor. Egzozcu burada 7 dakika içinde 2000 model araçlarda ikinci eli 8 bin lira ile 10 bin lira arasında tutan "katalizör" parçasını söküp yerine 100 liralık yan sanayi ürün kaynaklıyor. Daha sonra dolandırıcılar, araç sahibi ile ciddi alıcı olduklarının altını çizerek pazarlık yapıp helalleştikten sonra ertesi gün satış için noterde buluşmak üzere araç sahibine söz veriyor. Ertesi gün satış için arayan araç sahibine ise "Babaannem öldü, şehir dışına çıkmam gerek" gibi bir bahane ile işin içinden sıyrılıyorlar.

Bir günde 6 tane katalizörü sökülmüş araç geldi

Ankara'da son iki haftadır yaygın bir şekilde yapılan söz konusu dolandırıcılığı değerlendiren Oto Ekspertiz Uzmanı Ahmet Coşkun Özata, söz iki haftada bu dolandırıcılığın arttığını ve sadece bir günde kendisine 6 tane katalizörü sökülmüş araç geldiğini söyledi.

Araç başından ayrılmayın

Mağdur avukat Atılgan Doğan, 66 yaşındaki Salih Doğan ve uzman Özata'nın ortak mesajı ise vatandaşların araç alırken de satarken de araçlarının başından bir saniye olsun ayrılmamaları oldu.

Söz konusu dolandırıcılık şebekesinin mağdur ettiği isimlerden 10 yıllık avukat Atılgan Doğan, 2000 model Alman markası aracını internet sitesi üzerinde ilana koyduktan bir hafta sonra bir kişinin aradığını belirterek, "Gayet kararlıydı. Ancak fiyatta pazarlık yapmadı. Beni Şaşmaz Oto Sanayi'de bir yere çağırdılar. Oraya gittiğimiz zaman tedirgin tavırları vardı. 3-4 kişilik çoğu usta olan kalabalık bir grup vardı burada. Çay içmeye davet ettiler. İkramda bulundular. Bizi lafa tutup aracı arka tarafa götürdüler. Bakmaya çalıştılar. Hatta ben aracı niye götürüyorsunuz dediğim zaman aracın kaportasına ve motoruna bakacağız dediler. Ben de inandım. Satıcıyım dolayısıyla fiyatta da anlaştık. Araç 20-25 dakika ortadan kaybolunca şüphelendim. 'Aracım nerede? Gelmesi gerekiyor' deyince de 'Ben alıcıyım zaten, fiyatta da anlaştık. Ver elini' dedi. Elimizi verdik, kolumuzu kurtaramadık. Bir gün sonra notere çağdılar. 'Tamam, bir gün sonra anlaşırız. Kaporaya da gerek yok' dedim. Aracım 20 dakika sonra geldi. Helalleştik, tokalaştık. Bir gün sonra beni aradılar, 'Babaannem öldü. Ben alamıyorum, hakkını helal et' dediler" diye konuştu.

"Benim kanserden vefat eden babama ait aracım"

Dolandırıcılık olayına karşı büyük bir siniri olduğunu vurgulayan avukat Doğan, "Bu tavrımdan dolayı da elimden gelen her şeyi yapacağım. Çünkü aracımın manevi değeri çok fazlaydı. Benim kanserden vefat eden babama ait aracım. Temizdi. Satmayı da düşünmüyordum. Satmaya karar verdim ancak yanlış yapmışız. Bu işin peşini bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

"Yüksek meblağlı araçlarda bu katalizörün fiyatının 100 bin lira ile 150 bin lira arasında değiştiğini duydum"

Atılgan Doğan, vatandaşlara şu uyarıda bulundu:

"Vatandaşlar akıllı olsunlar. Mutlaka eksperde buluşsunlar. Hatta gerekiyorsa ismi bilinen, kaliteli eksperde buluşup orada satış yapsınlar. Sakın ola ki ismi cismi belli olmayan dükkanlara gitmesinler. Hatta yüksek meblağlı araçlarda bu katalizörün fiyatının 100 bin lira ile 150 bin lira arasında değiştiğini duydum. Bu işin devamının geleceğini düşünüyorum. Dikkat etsinler."