Borsa güne rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,12 puan ve yüzde 1,49 değer kazanarak 3.408,48 puan ile tarihi zirvesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 2,80 ve holding endeksi yüzde 0,88 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 3,26 ile metal ana sanayii oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 4,21 artarak 3.358,37 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanırken, toplam işlem hacmi de 105,3 milyar lira ile rekor düzeyde gerçekleşti.

Analistler, küresel pay piyasalarında resesyon ve merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği endişelerinin sürdüğünü ancak Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlar atacağını duyurmasının ardından risk iştahının arttığını söyledi.

Yurt içi piyasaların küresel pay piyasalarından pozitif ayrışmaya devam ettiğine dikkati çeken analistler, Avrupa'da enerji krizine ilişkin gelişmeler ve veri gündeminin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.440 seviyesinin direnç, 3.330 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.