Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 3.357,77 puana geriledi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,59 puan değer kaybederek 3.357,77'ye indi. Toplam işlem hacmi 64,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,65 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 4,04 ile spor oldu.

Günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.448,93 puana taşıyan BIST 100 endeksi, kazançlarının tamamını geri vererek 3.350 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında resesyon ve merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği endişelerinin sürdüğünü ancak Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlar atacağını duyurmasının ardından risk iştahının arttığını söyledi.

Avrupa'da enerji krizine ilişkin gelişmeler ve veri gündeminin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini kaydeden analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.440 seviyesinin direnç, 3.330 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.