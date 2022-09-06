Şanlıurfa'da tabancayla eşini öldüren zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Eylül 2022 10:28
Büyükoba Mahallesi'nde eşi Arzı E'yi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Mahmut E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Siverek ilçesi Büyükoba Mahallesi'nde Mahmut E, tartıştığı eşi Arzı E'yi (33) dün tabancayla ateş ederek öldürmüştü. Kaçan zanlı jandarma ekiplerince yakalanmıştı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!