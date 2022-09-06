Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan Tanrıkulu'nun yakınının ifadesi ortaya çıktı

Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu'nun yakınının ifadesi ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan ve PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığında olan "Delil" kod adlı Tanrıkulu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Lavrion Kampı'na mart ayında katılan ve 4 ay sabotaj eğitimi alarak haziran ayında illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan Tanrıkulu'nun emniyette ifade vermediği öğrenildi.

Ayrıca Tanrıkulu'nun kampa katıldığını mart ayında bir yakınının güvenlik güçlerine giderek bildirdiği belirtildi.

Yakını tarafından verilen ifadede, Tanrıkulu'nun kampa katılmadan önce 3 yıl boyunca HDP'ye gidip geldiğini, orada aklının karıştığını ve daha sonra kampa katıldığını söylediği aktarıldı.