Dolar/TL, 18,23 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 18,2048'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 18,2270'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 18,1920'den, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 21,1320'den satılıyor.

Dolar endeksi dün 110,3 ile son 20 yılın zirvesini görmesinin ardından, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 109,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,4 artışla 0,9970'ten işlem görüyor.

Analistler, Avrupa'da devam eden enerji krizi ve merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizliklerle dolar talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Para piyasalarında bugünkü fiyatlamalarda ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantılarında 75 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 110 seviyesinin direnç, 108'in destek olarak öne çıktığını ifade etti.