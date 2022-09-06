Anlaşmazlıklarda arabulucu formülü hazırlıklarında sona gelindi
Anlaşmazlıklarda arabulucu formülü hazırlıklarında sona gelindi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan hassasiyetlerimizin farkında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan hassasiyetlerimizin farkında
YDS başvuruları başladı
YDS başvuruları başladı
Motorine bir zam daha geliyor
Motorine bir zam daha geliyor
Bakan Koca: Bin 356 işçi alım kurası saat 10:00'da çekilecek
Bakan Koca: Bin 356 işçi alım kurası saat 10:00'da çekilecek
Gıda fiyatlarında büyük artışlar görülebilir
Gıda fiyatlarında büyük artışlar görülebilir
İcralık borç düzenlemesinin detayları ortaya çıktı
İcralık borç düzenlemesinin detayları ortaya çıktı
Mühendis çok, kaynakçı yok...20 bin TL maaşla eleman bulamıyorlar!
Mühendis çok, kaynakçı yok...20 bin TL maaşla eleman bulamıyorlar!
Erdoğan'dan Balkanlar'a çözüm turu
Erdoğan'dan Balkanlar'a çözüm turu
Bakan Yardımcısı büyükelçi olarak atandı
Bakan Yardımcısı büyükelçi olarak atandı
Ağustosta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli oldu
Ağustosta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli oldu
Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var
Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var
2 bin TL ve altındaki borçlar tasfiye edilecek
2 bin TL ve altındaki borçlar tasfiye edilecek
Erdoğan: Yılbaşından sonra enflasyon hızla düşecek
Erdoğan: Yılbaşından sonra enflasyon hızla düşecek
Bakanlıktan 'Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları' açıklaması
Bakanlıktan 'Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları' açıklaması
Adalet Bakanlığı, Levent Göktaş'ın iadesini istedi
Adalet Bakanlığı, Levent Göktaş'ın iadesini istedi
Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevinin ismini değiştirdi
Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevinin ismini değiştirdi
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorine zam geldi
OVP'ye göre en çok ödenek alacak kurumlar belli oldu
OVP'ye göre en çok ödenek alacak kurumlar belli oldu
Turizmde yüzler gülüyor, 1 milyondan fazla kişinin çalışma sezonu uzayabilir
Turizmde yüzler gülüyor, 1 milyondan fazla kişinin çalışma sezonu uzayabilir
AÖF, iktisat ve işletme fakülteleri af başvuruları başladı
AÖF, iktisat ve işletme fakülteleri af başvuruları başladı
MSB: Skorksky helikopterin sert inişi nedeniyle 1 asker şehit oldu
MSB: Skorksky helikopterin sert inişi nedeniyle 1 asker şehit oldu
Hızlı tren sefer sayıları artırılıyor
Hızlı tren sefer sayıları artırılıyor
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren yasa Ekim ayında Meclis'te
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren yasa Ekim ayında Meclis'te
Dur ihtarında bulunduğu araçtaki yolcuya ateş eden bekçi tutuklandı
Dur ihtarında bulunduğu araçtaki yolcuya ateş eden bekçi tutuklandı
Yeniden Refah Partisi kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkaracak
Yeniden Refah Partisi kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkaracak
'Önümüzdeki aylarda enflasyon daha da hız kesecek'
'Önümüzdeki aylarda enflasyon daha da hız kesecek'
LPG'ye indirim bekleniyor
LPG'ye indirim bekleniyor
'Zorla bağış alınmasıyla ilgili 234 ihbar alındı 3 kişiye ceza kesildi'
'Zorla bağış alınmasıyla ilgili 234 ihbar alındı 3 kişiye ceza kesildi'
Kılıçdaroğlu: Altılı masa uzlaşırsa, cumhurbaşkanı adaylığına hazırım
Kılıçdaroğlu: Altılı masa uzlaşırsa, cumhurbaşkanı adaylığına hazırım
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan hassasiyetlerimizin farkında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında, bunun farkında olduğu için kendilerine onlar da bir çeki düzen verme yoluna girmiş vaziyetteler" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Eylül 2022 11:02
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turu öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Birazdan mevkidaşlarımın davetlerine icabetle Bosna Hersek, Sıbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan ülkeleri ziyaretimizin ilk durağı olan Saray Bosna'ya hareket edeceğiz. Bu sene Bosna Hersek ve Hırvatistan ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yılını idrak ediyoruz. Türkiye olarak Balkanların istikrarı, gelişmesi ve Avrupa Atlantik yapılarıyla bütünleşme sürecini destekleyen bir politika izliyoruz.

Köklü tarihi beşeri ve kültürel bağlarımızın bulunduğu bu coğrafya ile irtibatımızı güçlü tutarken gerilimlerin de önüne geçmeye çalışıyoruz. TİKA'mız, Yunus Emre Enstitümüz, Maarif Vakfımız, Türk Hava Yollarımız, TRT'miz, belediyelerimiz hayata geçirdikleri projelerle bu coğrafyanın kalkınmasına destek veriyor. Haziran ayında faaliyete geçen TRT Balkan Haber Platformu'nun bölge dillerinde yaptığı yayınlarla önemli bir boşluğu doldurduğunu görüyoruz. Devletimizin kurumları yanında sivil toplum örgütlerimizin iş dünyamızın da bizleri gururlandıran işlere imza atmasından memnuniyet duyuyoruz.

Ülkemizin dengeli ve adaletli tutumunun bu coğrafyadaki tüm halklar tarafından taktirle karşılandığına da şahit oluyoruz. Bu duruşumuzu önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Ziyaretimin ana gündemini Bosna Hersek'te bir yılı aşkın süredir devam eden siyasi krize yönelik çözüm çabaları oluşturacaktır. Tüm temaslarımda Balkanların huzur ve istikrarı için hayati öneme haiz Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi vurgulayacağım. Bölge ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik güçlü irademizin göstergesi olarak her üç ülkede de düzenlenecek iş forumlarına katılacağım. İlk durağımız olan Bosna Hersek'te devlet başkanlığı konseyi üyeleri ve parlamentonun iki kanadını oluşturan temsilciler ve halklar meclisinin başkanlık divanı üyeleri ile bir araya geleceğim.

Türkiye ile Bosna Hersek arasında hali hazırda çok iyi bir seviyede bulunan ikili ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz müşterek faaliyetleri de ele alma imkanı bulacağız. Bu vesile ile Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edip yapımı Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanan Bosna Hersek İslam Birliği'nin yeni idari binasında Bosna Hersek'teki müftülerle bir araya geleceğiz. Bosna Hersek'in ardından ikinci durağımız olan Belgrad'a geçeceğiz.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i ile ikili ve heyetler arası görüşmelerimiz olacak. Sırbistan ile karşılıklı olarak mevcut iş birliğimizi her alanda geliştirme iradesine sahibiz. Sayın Vucic ile yapacağımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız. İş birliği imkanlarını ve atabileceğimiz müşterek adımları da istişare edeceğiz.

Sırbistan ile Kosova arasında yükselen gerilim

Mitrovica aynı zamanda Sırpların ağırlıkla olduğu bir bölge ve bu bölgede de bugün değil geçmişten bu yana maalesef arzu edilmeyen sıkıntılar hep yaşandı. Tabi orada ağırlıkta şu anda da 3 başkandan bir tanesi durumunda olan isim vermeme gerek yok değerli arkadaşımız bu sırada kendileri ile de bundan önceki görüşmelerimizde gerek Tükiye'de gerekse Bosna Hersek'te bize karşı çok olumlu yaklaşımda bulunarak yani Tükiye'nin bu noktadaki yaklaşımlarına ben de olumlu bakarım gibi ifadeleri hep var. Bu seyahatte büyük ihtimalle bu konuyu da tabi Vucic ile ayrıca görüşeceğiz. Temennimiz odur ki oradaki sıkıntıları da Vucic'in ağırlık koymasıyla aşarız diye düşünüyorum.

Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonları

Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreteri ile gerek diğer temsilcileri ile bu görüşmeleri sürdürüyor. Bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında, bunun farkında da olduğu için kendilerine onlar da bir çeki düzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Özellikle şahsımın da son hafta içerisinde yaptığım konuşmalarda oraya yönelik açıklamalarım zannediyorum sizlere de yansımıştır. Bundan sonraki süreçte de Yunanistan Tükiye ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağının herhalde kararını çok daha düşünerek verecektir. Aksi takdirde hep söylediğim gibi yine söylüyorum bir gece ansızın gidebiliriz.

Türkiye'nin doğal gaz tedariği

Şu anda bizim doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Tabi Avrupa aslında ektiğini biçiyor. Tabi sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez tabi Putin'i de onlara karşı siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım noktasına getirmiştir. Putin'de kendisi elindeki bütün imkanlarını ve silahlarını kullanmaktadır. Bunlardan da en önemlisi doğal gazdır. Maalesef istemeyiz fakat böyle bir durum şu anda Avrupa'da gelişiyor. Avrupa bu kışı hakikatten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum. Bizim böyle bir sıkıntımız yok.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Diyarbakır'da çevre dostu okul kendi enerjisini üretecek
Diyarbakır'da çevre dostu okul kendi enerjisini üretecek
Dolar/TL, 18,23 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 18,23 seviyesinden işlem görüyor
Merkez Bankası Ağustos ayı fiyat geliştirme raporu yayımlandı
Merkez Bankası Ağustos ayı fiyat geliştirme raporu yayımlandı
Borsa güne rekorla başladı
Borsa güne rekorla başladı
Brent petrolün varil fiyatı 94,97 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 94,97 dolar
İkinci elde yeni dolandırıcılık türedi
İkinci elde yeni dolandırıcılık türedi

Bu Habere Tepkiniz

01/10/2008 öncesi hizmet borçlanmasına ilişkin dava sonuçlandı

01/10/2008 öncesi hizmet borçlanmasına ilişkin dava sonuçlandı

SGK Başkanlığı tarafından çıkartılan 22/02/2013 tarih ve 2013/11 sayılı Genelge ile sigortalılık işlemlerine yönelik düzenleme yapılmış, 24/04/2019 tarih ve 2019/9 sayılı Genelge ile de değişiklikler yapılmıştır.
Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!

Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!
Nakit Derdine Son!

Nakit Derdine Son!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=10000&maturity=24&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bankadan-mujde_adv2389
215 ihtar puanı gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen aile hekimine İDDK'dan red

215 ihtar puanı gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen aile hekimine İDDK'dan red

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Aile Hekimliği biriminde aile hekimi olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen davacı tarafından, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Neden İngilizce Öğrenemiyoruz?

Neden İngilizce Öğrenemiyoruz?

Boşluk doldurmayla, şık işaretlemeyle dil öğrenilmez.Dil emek ister; İngilizce Dünyanın en kolay dilidir. Öyle olmasaydı milyarlarca insan bu dili konuşamazdı.
Evinde 'Kırık Testi' bulunan yargı mensubuna ret

Evinde 'Kırık Testi' bulunan yargı mensubuna ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun işlemi için açılan davada, ret kararı veren Daire kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Danıştay 12. Dairesi, memur olarak emekli olan davacılara 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesine göre emekli ikramiyesi bağlanmamasına ilişkin iki davayı karara bağladı
LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 Tercih Danışmanlığı Kılavuzu kapsamında kurulan LGS ve YKS tercih danışmanlığı birimlerinde görev alan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara ek ders ücretlerinin nasıl ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
2 yıllık okul mezunu olmasına rağmen 4 yıllık gibi emekli edilen öğretmene olumsuz haber

2 yıllık okul mezunu olmasına rağmen 4 yıllık gibi emekli edilen öğretmene olumsuz haber

Danıştay 12. Dairesi, İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapmakta iken 16/07/2010 tarihinde emekliye ayrılan davacının, emekliliğe esas derece ve kademesinin yanlış hesaplanması nedeniyle maddi kayıplarının oluştuğundan bahisle, anılan yanlışlığın düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!

Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!

Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 63.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 63.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 63.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 6 Eylül Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Yanlış çantanın zararı!

Yanlış çantanın zararı!

Okul çağında çocukların gelişimleri devam eder, kemik yapıları şekil alır. Her gün çocukların taşıdığı kitaplar için, ebeveynlerin çocuğa göre sağlıklı çantalar seçmesi gerekmektedir.