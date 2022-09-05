Aslan Değirmenci Kimdir?

5 yıl Akit Gazetesi Ankara Bürosunda aktif görev aldı.

Haftalık Özgün Duruş gazetesinde genel yayın yönetmenliği, Milat gazetesi Ankara temsilciliği görevlerinde bulundu.

Bazı televizyon kanallarında program yapımcılığı ve sunuculuğu yaptı.

Aslan Değirmenci'nin, "Kürt Sorununda Yeni Dönem" adlı ilk kitabı 2009 yılında 'Vadi Yayınları', "Tanıkları, Mağdurlarıyla Bir Zihniyet Kodlaması: 12 Eylül" kitabı ise 2011'de 'Çıra Yayınları' tarafından yayımlandı.

"28 Şubat'ın Çözülen Kodları", "28 Şubat'ın İstihbarat Ağı", "Zorlu Yol", Anadolu Direnişi" isimli kitapları ile ise gündem oluşturan Aslan Değirmenci, Özgün İrade dergisinde aylık yazıları yayımladı, haber10' da analizlerine yer verildi.

Yeni Söz gazetesinde Yayın Danışmanı olarak da görev alan Değirmenci, Kayyum ataması sırasında Bugün Gazetesi'nde günlük yazılar yazdı.

Memur-Sen konfedarasyonunda 5 yıl danışmanlık ve Basın Müşavirliği görevinde bulunan Değirmenci, 28 Şubat davasında ifadesine başvurulan ilk gazeteci oldu. Yazdığı kitaplar ve yaptığı haberler söz konusu davanın iddianamesinde yer aldı. TBMM Darbeleri araştırma komisyonu tarafından da dinlendi.

Kısa süreli kritik gündem başlıklarında raportör olarak görevler aldı.

Star Açık Görüş'te de analizleri yayımlanan Değirmenci'nin, Türkiye'nin entelektüel aklının buluşma noktası olan Yörünge dergisinde aylık analiz ve haber dosyalarına da yer verildi.

Değirmenci, şu anda UMED Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda danışmanlık görevlerini yürütmektedir.

Aslan Değirmenci, aktüel konularda yaptığı araştırmaları ile ses getirmiş, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2008 yılında "Basın-Haber" dalında "Yılın gazetecisi" ödülüne layık görülmüştür.

ESERLERİ:

Kürt Sorununda Yeni Dönem (2009), Tanıkları, Mağdurlarıyla Bir Zihniyet Kodlaması: 12 Eylül (2011), 28 Şubat'ın Çözülen Kodları Belgeleriyle 28 Şubat (2011), 28 Şubat'ın İstihbarat Ağı (2012), Ortak Akıl Ortak Çözüm Kürt Sorununda Yeni Dönem (2013), Zorlu Yol İmralı Görüşmeleri (2013), Anadolu Direnişi (2014), Darbenin Perde Arkası & Akıncı Üssü'nün Şifreleri (2017)