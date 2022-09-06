Öğretim Üyesi ilanına başvuracak adayın tez konusu yazıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından 31 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete'de farklı alanlarda çok sayıda öğretim üyesi kadrosu ilan edilmiştir.

İlan edilen kadrolar arasında yer alan Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda; "Doktorasını ilgili alanında yapmış olup, ATÇILIK KÜLTÜRÜ VE BAYTARNAMELER ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK" şartı arandığı görülmektedir.



Söz konusu özel şarta dair kısa bir araştırma yaptığımızda, halen ilgili üniversitede Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde görev yapmakta olan araştırma görevlisinin bu alanda tez yazdığı ve makalelerinin bulunduğu görülmektedir.

Görüldüğü üzere, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kendi adayı dışında başka birisinin başvurusuna imkan vermemek için ilgilinin doktora tez konusunu yazmak suretiyle müracaatları bütünüyle sınırlandırmıştır.

Bu durum, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; "İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez." hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

Başvuru süreci devam eden bu doktor öğretim üyesi kadrosunun idari yargıya konu olması halinde ilgili Yönetmelik hükümlerine aykırı olması bakımından iptali konu olabileceğinden, ileriki süreçte muhtemel mağduriyetler göz önüne alınarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından yeniden gözden geçirilmesinde fayda bulunduğu apaçık ortadadır.

