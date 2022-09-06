Anlaşmazlıklarda arabulucu formülü hazırlıklarında sona gelindi

Özellikle son dönemde ev sahibi ve kiracıların taraf olduğu davaların sayısında büyük artış var.

Uzayan dava süreçleri nedeniyle yargının yükü de ağırlaşıyor.

Kiracı ve ev sahibi uyuşmazlıklarında hedef yargının yükünü hafifletmek

Bu süreçleri kısaltmak, uyuşmazlıkların daha az maliyetli ve daha hızlı çözülmesi için arabuluculuk sistemi devreye alınacak.

Hazırlanan düzenlemenin ekim ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Düzenleme yasalaştığında uyuşmazlık konuları önce arabulucunun önüne gidecek.

Çözülemediği durumlarda ancak konu mahkemeye taşınabilecek. Doğrudan mahkemeye gidilmesi halinde davalar reddedilecek.

Kat mülkiyeti sorunu ve komşu anlaşmazlıklarında da devrede olacak

Sadece ev sahibi ve kiracı arasındaki sorunlar değil, kat mülkiyeti ve komşular arasındaki sorunların çözümü için de bu arabulucu devrede olacak.

Arabuluculuk sisteminde başarı oranı da her geçen gün artıyor. Hukuki uyuşmazlıkların çözümünü tarafların rızasına dayalı olarak sağlayan arabuluculuk uygulamasındaki dosya sayısı 3 milyonu aştı.

Bakan Bozdağ: Komşuların ihtilafları arabuluculuk ile çözülecek

Arabulucular tarafından müzakeresi tamamlanan ortalama 2 milyon 700 bin dosyanın yaklaşık 2 milyonunda taraflar el sıkışarak anlaştı. Böylece başarı oranı yüzde 69 oldu