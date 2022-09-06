Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 zanlı yakalandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Eylül 2022 13:59
Valilikten yapılan açıklamada göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Ağustos-4 Eylül'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.
Operasyonlarda 5 zanlının yakalandığı kaydedilen açıklamada, "1 şüpheli serbest bırakılmış, 4 şüpheli ilgili il ve birimlere teslim edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!