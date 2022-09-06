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'Benim mücadelem emeklinin, zabıtanın, işçinin, memurun, öğretmenin mücadelesidir'

"Bütün kötülüklerden bu ülkenin arınması gerektiğine inanıyorum ve bunun için mücadele ediyorum. Benim mücadelem hak mücadelesidir, adalet mücadelesidir, insan hakları mücadelesidir. Benim mücadelem emeklinin, zabıtanın, işçinin, memurun, öğretmenin mücadelesidir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Eylül 2022 14:00
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'Benim mücadelem emeklinin, zabıtanın, işçinin, memurun, öğretmenin mücadelesidir'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte Gazi Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Bazı dükkanlara giren Kılıçdaroğlu, iş yeri sahibi ve çalışanlara kolaylıklar diledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, cadde üzerinde toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, çok güzel bir ülkede yaşadıklarını söyledi. Politika hariç her şeyin çok güzel olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanımız güzel, doğamız, çevremiz güzel. Denizlerimiz güzel, ırmaklarımız güzel, her şeyimiz güzel. Bu güzel ortamda hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. İstiyorum ki bu ülkenin esnafı kazansın, balıkçısı kazansın, çiftçisi kazansın. İstiyorum ki bu ülkenin emekçisi rahat geçinebilsin. İstiyorum ki bu ülkede her çocuk anne tarafından yatağa huzur içerisinde yatırılsın. İstiyorum ki bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, parklarında herkes huzur içinde gezebilsin, eğlenebilsin. İstiyorum ki anneler ve babalar çocuklarını üniversiteye gönderirken huzur içinde gönderebilsinler. Yurt sorunu mu var? Böyle bir sorununun olmadığı bir Türkiye istesinler."

Her evde huzur ve bereket olmasını istediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bütün kötülüklerden bu ülkenin arınması gerektiğine inanıyorum ve bunun için mücadele ediyorum. Benim mücadelem hak mücadelesidir, adalet mücadelesidir, insan hakları mücadelesidir. Benim mücadelem emeklinin, zabıtanın, işçinin, memurun, öğretmenin mücadelesidir." dedi.

Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"İstiyorum ki avantadan kazananlar değil, alın teriyle kazananlar toplumun önünde olsun, alın terine değer verilsin. Şunu Giresunlu hiçbir kardeşimin unutmamasını istiyorum, Bay Kemal'in hedefi, Bay Kemal'in isteği, Bay Kemal'in bütün amacı esnafın kazanması, işçinin kazanması, emeklinin kazanması, memurun kazanması, öğretmenin kazanması, taksi şoförünün kazanması, otobüs şoförünün kazanması, tır şoförünün kazanması, herkesin, alın teri dökenlerin kazanmasıdır. Bay Kemal'in hedefi odur. Bay Kemal'in hedefi 5'li çetelerine hesap sormaktır. 5'li çeteler kazanacak, 5'li çeteler bu milleti soyacak, bay Kemal seyredecek... Yemezler. Son kuruşuna kadar alacağım. Kim tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemişse onun hesabını soracağım. Kimse kusura bakmasın."

Kendilerinde gizli kapaklı iş olmadığını, her şeyin açık ve milletin önünde olacağını aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Milletten gizli hiçbir şey olmayacak. Yol yaptın, köprü yaptın. Kaça yaptın? Belli değil. Çetelere para belli değil. Bunların tamamını alacağız. Bu esnaf kazanacak kardeşim. Buradaki pastacı kazanacak kardeşim. Fındık üreticisi kazanacak kardeşim. Söylüyorlar, Ferrero geldi buraya, değil mi? Hiç endişe etmeyin kardeşim. Benim milliyetçilik anlayışımda önce benim milletim kazanacak. Önce bu ülke kazanacak. Bu ülkenin fındık üreticisi kazanacak. Haksızlığı önleyemezler çünkü haksızlık yapıyorlar. Hiç endişe etmeyin bu kardeşiniz bütün haksızlıkları bitirecek. Çünkü benim saraylarda yaşamak gibi bir hedefim yok. Bize eğer bir adres olacaksa adresin yeri bellidir. O da Çankaya'dır. Kimse endişe etmesin. Fakirin fukaranın olduğu ülkede saraylar olmaz arkadaşlar. Fakirin fukaranın olduğu yerde önce fakirliği fukaralığı bitireceksin. Onu bitirmiyorsan sen niye siyaset yapıyorsun. Hangi gerekçeyle siyaset yapıyorsun. Bir şey daha söyleyeyim, onu da herkesin bilmesini isterim. Siyasete atılan adam zenginleşiyorsa bilin ki sizin hakkınızı yiyordur. Bilin ki alın terini çalıyor, siyasete giren adam zenginleşemez, köşeyi dönemez. Bunu da herkesin bilmesini isterim."

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