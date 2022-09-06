Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK üyesi 2 kişi yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Eylül 2022 19:29
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'a illegal yollarla geçmeye çalışan terör örgütü PKK üyesi A.C. ve C.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Açıklamada, yasa dışı sınır geçişlerine yönelik mücadelenin kararlı ve aralıksız şekilde sürdüğü kaydedildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!