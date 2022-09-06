'Kesik baş' cinayetinde başsavcı olay yerini inceledi

71 yaşındaki Mustafa Keleş, Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesi Dursunlar köyünde geçen 21 Kasım günü ineklerini otlatmak için gittiği dağlık arazide başı kesilmiş halde bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT dedektiflerinin yanı sıra özel eğitimli köpeklerin kullanıldığı arama çalışmalarında Keleş'in başı cesedinden 300 metre uzaklıkta bulunmuştu. Olayın ardından ikinci kez gözaltına alınan Mustafa Keleş'in kardeşi İ.K.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Cinayet silahının bulunmasına yönelik ekiplerin soruşturması sürerken, Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz de bizzat olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Cinayet silahının bulunmasıyla ilgili termal ve yeraltı kameraların yer aldığı özel cihazlar kullanılırken, gözaltındaki İ.K. için de ek gözaltı süresi alındı.