Şehit Mete Okanöz'ün evi hırsızların hedefi oldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde Kuzey Irak'ta şehit olan 5 gün önce defnedilen şehit Okan Meteöz'ün evine hırsızlar girdi. Polis ekipleri hırsızlık yapan zanlıları kıskıvrak yakaladı
Geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'ta şehit olan Okan Meteöz'ün evi hırsızların hedefi oldu. Hırsızlık ihbarı alan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli buldukları 07 FLN 19 plakalı otomobili Fatih Mahallesi Demirkapı mevkiinde durdurdu.
Polis ekibi, 4 şüphelinin bulunduğu araçta yaptıkları aramada, çuval içerisinde 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirdi.
ÇALINANLARIN ŞEHİT OKAN METEÖZ'E AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Ele geçirilen malzemeler, 1 Eylül 2022 tarihinde Kuzey Irak'ta teröristlerce tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Şehit Astsubay Okan Meteöz'ün Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde çalındığı tespit edildi.
SUÇ DOSYASI KABARIK OLAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Suç dosyaları kabarık olan 4 zanlı gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan ve 39 adet suç dosyası olan U.P. (26) ve 7 adet suç dosyası bulunan E.B.(20) adlı zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!