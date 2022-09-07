Davutoğlu da adaylık tartışmasına katıldı: Kim olursa olsun kazanır yanlış

Sık sık toplanan 6'lı masa aylardır bir aday belirleyemedi. CHP Genel Başkanlı Kemal Kılıçdaroğlu, zaman zaman aday olmak istediğini söylese de bu konu netleşmedi. Kılıçdaroğlu, bu önerisini dün de yineledi. Kemal Kılıçdaroğlu "6'lı masa uzlaşırsa ben hazırım" diyerek adaylığa bir kere daha göz kırptı.

AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NA RAKİP OLDU

Onun bu açıklamalarına masanın en güçlü ikinci lideri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener cevap verdi. Akşener "Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dair bir konuşma yapmadık" dedi. Meral Akşener, aday olarak ise kendisini önerdi. Akşener "Ben de hazırım. Masa bana teklif ederse onur duyarım" şeklinde açıklama yaptı.

"ZOR BİR SEÇİM OLACAK"

Tartışmalara Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu da katıldı. Halk TV'ye konuşan Davutoğlu, muhalefete ikazda bulundu. Zor bir seçimin kendilerini beklediğini vurgulayan Ahmet Davutoğlu "Şu kanaat son derece yanlış olur; 'Çok kolay bir kazanılacak bir zafer var ve kim olursa olsun seçimi kazanır.' Hayır! Türkiye'de hiçbir seçim kolay değil. Çantada keklik değil. Zor bir seçim kampanyası olacak" ifadelerini kullandı.

HDP, MASAYI ÇATLATTI

Öte yandan masanın bir tartışma konusu da HDP'ye bakanlık verilip verilmeyeceği. Muhalefet partileri bu konuda oldukça fikir ayrılığı yaşıyor. CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerinin ardından ortalık karıştı. Meral Akşener "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Masadaki partilerin diğer partilerle temasına saygı duyduk. Bize de saygı duyulmalı" diyerek tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Ona da masanın gizli ortağı olarak görülen HDP'den sert tepki geldi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş "HDP kimseyle bakanlık pazarlığına girmedi. Eğer ortak aday gibi bir niyet yoksa kendi yolumuzu çizeriz" şeklinde konuştu.

"İYİ PARTİ HDP'DEN İHALE ALIYOR"

Bu gerginlik sonrası CHP'li Barış Yarkadaş'tan bir itiraf geldi. İyi Parti'ye kızan Yarkadaş "Şimdi siz HDP'li seçmenin yerel seçimde oyunu alacaksınız, HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediye başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları, genel müdürleri olacaksınız, yakın çevreniz büyükşehir belediyelerinden ihale alacak. HDP'yi meşru görmüyorsan ihale niye alıyorsun? Tek tek biliyorum bana söyletmesinler. Beni konuşturmasınlar" tehdidinde bulundu.