Kırklareli'nde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Eylül 2022 08:17
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunun Kepirtepe mevkisinde Hamdi Arslan (19) idaresindeki 39 NC 350 plakalı otomobil, arıza nedeniyle yol kenarında bekleyen 34 BGK 950 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Arslan, hastanede hayatını kaybetti.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!